Петербург может стать свадебной столицей России. Заключать браки разрешат в музеях и парках города

«Для нашего парламента это еще один шаг к открытости. В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры — источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру», — рассказал на брифинге в Мариинском дворце председатель парламента Александр Бельский.

В прошлом году Мариинский дворец, где заседают депутаты ЗакСа, впервые открыли для молодоженов. А неофициальный статус свадебной столицы Петербург приобрел еще в 2019 году, когда на тысячу человек заключалось 8,7 брака. Это самый высокий показатель по стране.

Напомним, в октябре 2021 года в Исаакиевском соборе прошло первое за 127 лет венчание представителя дома Романовых. Обвенчались потомок династии Романовых Великий Князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини — в православии Виктория Романовна Беттарини.