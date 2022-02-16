Когда в Петербурге закончится зима, и ждать ли возвращения снегопадов? Отвечает синоптик

Как пишет «Бумага» со слов синоптика, сейчас температура воздуха в городе на 6-7 градусов превышает норму средины февраля, что больше соответствует мартовским показателям. Осадки в виде дождя продолжат идти еще и на этой неделе.

«Сегодня утром высота [снежного покрова] была 33 сантиметра, вчера — 34. Благодаря положительной температуре и по большей части жидким осадкам высота снега постепенно будет уменьшаться. Но нельзя сказать, что это уже окончательно. Возвратные холода еще возможны — это может произойти в конце февраля, да и март у нас считается еще зимним месяцем», — сообщил Куткевич.

По прогнозам синоптика, температура воздуха в городе прогреется до +1…+3 градусов. Ближе к выходным столбики термометров опустятся до 0 градусов. Осадки также будут видоизменяться: от дождя в начале недели до мокрого снега в конце. В последние дни февраля стоит ждать похолодания, но не сильного, от 0, даже +1 градуса до -3…-4. Будет немного холоднее нынешних показателей, но «все равно выше нормы».