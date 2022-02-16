Шквалистый ветер и гололед: в МЧС предупреждают о непогоде в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 февраля в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.

На дорогах может образовываться гололедица. Сотрудники МЧС просят горожан быть предельно внимательными на дорогах в этот день.

Напомним, минувший вторник стал самым теплым днем в Петербурге с начала зимы-2022. 15 февраля температура воздуха в городе достигла +4,4 градусов. Таким образом, был побит предыдущий рекорд тепла — до этого лидером был день 13 января, когда термометры показывали +3,5 градуса.