Петербург начал набирать волонтеров на финальный матч Лиги Чемпионов UEFA-2022

В обязанности волонтеров будет входить оказание помощи гостям на объектах городской инфраструктуры, информирование о матче, местах досуга и питания, транспортной логистике, достопримечательностях и культурных мероприятиях. Всего Смольный планирует привлечь 650 человек. Все они будут встречать прибывающих болельщиков начиная с 26 мая, а уже 29 мая, на следующий день после матча, завершат работу.

Стать добровольцем может любой человек, достигший 16-летнего возраста и владеющий иностранными языками. Регистрация открыта по ссылке. После заполнения анкеты кандидата пригласят на собеседование, где протестируют личностные качества и знание иностранных языков. Отобранные волонтеры получат экипировку с официальной символикой финального матча Лиги Чемпионов UEFA и сувенирную продукцию. Им также будет предоставлена возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, питание во время смен.

«Роль волонтеров очень важна при проведении важнейших международных событий. От их готовности помочь, доброжелательности, компетентности будет зависеть впечатление, которое останется у болельщиков от нашего города и страны. Уверен, добровольцы достойно представят Петербург, создадут атмосферу спортивного праздника, покажут красоту и гостеприимство Северной столицы», — отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, ранее власти Петербурга определились с локацией, где пройдет Фестиваль чемпионов UEFA. Площадкой станет Дворцовая площадь. Событие запланировано на период с 26 по 29 мая 2022 года. На протяжении всех дней работы болельщиков ждет масштабная развлекательная программа, совмещенная с мероприятиями, посвященными празднованию Дня города.