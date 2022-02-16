На строящейся станции метро «Путиловская» в Петербурге погиб рабочий

Как сообщает пресс-служба компании «Метрострой Северной столицы», несчастный случай, в результате которого, упав с высоты 8 метров, погиб проходчик четвертого разряда Дмитрий Ярош, произошел вечером 15 февраля при проведении плановых работ на 843 шахте в Кировском районе.

По факту несчастного случая проводится внутреннее расследование. В качестве дополнительной меры реагирования организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах компании. Правоохранительным и контролирующим органам, проводящим проверку по факту происшествия, оказывается всестороннее содействие.

«Компания АО «Метрострой Северной Столицы» выражает глубочайшее соболезнование семье погибшего. Родственникам будет оказана необходимая помощь», — отмечает пресс-служба компании.

Напомним, в 2019 году Смольный представил проекты станций Красносельско-Калининской линии. Позже на строящихся в данный момент «Путиловской» и «Юго-Западной» технические и архитектурно-планировочные решения были пересмотрены. Власти Петербурга объяснили, что ускорить строительство новой линии «не представляется возможным» — иначе спешка может привести к снижению качества и нарушению технологического процесса строительства.

Накануне Смольный также утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена. Новый участок планируется проложить от станции «Казаковская» до «Сосновая Поляна», работы намерены начать уже в следующем году.