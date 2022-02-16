О публикации поста про Александра Беглова и «свору тупых, что сидят в Думе и правительстве», цитата по «Фонтанке»:

Не жалею [о публикации]. Единственное, что очень грубо и резко я высказалась, что мне несвойственно в обычной жизни, и мой пост имел иное послание, под моими «пожеланиями смерти» имели место метафоры, а не физические пожелания смерти другому человеку. Я пожелала политической смерти. Но это поняли немногие.