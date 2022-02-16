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«Не жалею. Я пожелала политической смерти»: дочь Гергиева объяснила свой пост про Беглова и «свору тупых, что сидят в Думе»

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Певица, пианист и дочь художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева Наталия объяснила свой пост, адресованный губернатору Петербурга Александру Белову, пожеланием «политической смерти». Но этот посыл, по ее мнению, «поняли немногие».

Наталия Гергиева

О публикации поста про Александра Беглова и «свору тупых, что сидят в Думе и правительстве», цитата по «Фонтанке»:

Не жалею [о публикации]. Единственное, что очень грубо и резко я высказалась, что мне несвойственно в обычной жизни, и мой пост имел иное послание, под моими «пожеланиями смерти» имели место метафоры, а не физические пожелания смерти другому человеку. Я пожелала политической смерти. Но это поняли немногие.

Пост с оскорблениями градоначальника и других чиновников был опубликован 12 февраля. Поводом для эмоционального высказывания послужили коронавирусные ограничения. В своей публикации Гергиева назвала губернатора «сволочью» и пожелала ему «поскорее сгореть в аду», «заболеть ковидом» и «сдохнуть вместе с Жириновским».

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