Пора завтракать! Посмотрите, как спешат за угощениями тюлени Крошик и Шлиссик

Шлиссик — точная копия Крошика. Его пытались отпустить на волю еще летом 2020 года, чего сам он не захотел — решил, что «родители» просто вывезли его на прогулку на красивый пляж. Чтобы стать любимчиком сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, он даже потолстел. И именно тогда не поладил с Крошиком.

Двух ластоногих звезд Петербурга долгое время пытались подружить друг с другом. Им устраивали совместные обеды — правда, это не помогало. Чудо случилось под Новый год. В канун 2022 года ластоногие помирились друг с другом. Эту невероятно трогательную историю мы рассказывали здесь.