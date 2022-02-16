18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Пора завтракать! Посмотрите, как спешат за угощениями тюлени Крошик и Шлиссик

Поделиться:

Вы еще не завтракали? Тогда Крошик и Шлиссик идут к вам! Стоически преодолевая снежные преграды, тюлени уверенно направляются в бассейн, где их ждет угощение. 

Шлиссик — точная копия Крошика. Его пытались отпустить на волю еще летом 2020 года, чего сам он не захотел — решил, что «родители» просто вывезли его на прогулку на красивый пляж. Чтобы стать любимчиком сотрудников Фонда друзей балтийской нерпы, он даже потолстел. И именно тогда не поладил с Крошиком.

Двух ластоногих звезд Петербурга долгое время пытались подружить друг с другом. Им устраивали совместные обеды — правда, это не помогало. Чудо случилось под Новый год. В канун 2022 года ластоногие помирились друг с другом. Эту невероятно трогательную историю мы рассказывали здесь.

Как семейная пара из Петербурга спасла 150 редких нерп и тюленей и воспитывает двух всегородских любимцев — Крошика и Шлиссика

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: