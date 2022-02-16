Минувший вторник стал самым теплым днем в Петербурге с начала зимы-2022

По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в минувший вторник, 15 февраля, температура воздуха в городе достигла +4,4 градусов. Таким образом, был побит предыдущий рекорд тепла — до этого лидером был день 13 января, когда термометры показывали +3,5 градуса.

«Добавлю, что максимальная температура воздуха вчерашнего дня оказалась менее чем на полградуса ниже суточного рекорда максимальной температуры этого дня. Он так и остался за 15 февраля 2019 года и составляет +4,8 градуса», — отметил синоптик.

Сегодня, 16 февраля, Петербург окажется между двух циклонов. Отходя на восток, один циклон покинет пределы региона, но ему на смену «сразу же придет следующий ненастный посланник Северной Атлантики». Как отмечает Леус, в такой ситуации в городе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха сегодня в городе составит +2…+4 градуса, по области от 0 до +5. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, 17 февраля, в Петербурге вновь будет очень тепло, а дождей станет еще больше.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра в Петербурге будет облачно. Ветер ожидается юный, юго-восточный умеренный, днем в прибрежных районах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, днем +1…+3.