Станцию метро «Зенит» откроют для пассажиров. Но только на один день

В четверг на «Газпром Арене» состоится первая стыковая игра «Зенита» против испанского «Бетиса» в Лиге Европы. Через неделю в Испании пройдет ответный матч.

Вход на станцию метро «Зенит» будет работать с 5:41 до 0:38, выход — с 5:41 до 1:05.

Напомним, Смольный утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства Красносельско-Калининской линии метрополитена. Новый участок планируется проложить от станции «Казаковская» до «Сосновая Поляна», работы намерены начать уже в следующем году.