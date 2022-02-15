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Пропавшую американскую студентку нашли в Петербурге

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Пропавшую американскую студентку, которая приехала изучать русский язык в СПбГУ, нашли. Все это время она находилась у своего знакомого, сообщили на сайте вуза.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

«В результате проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов удалось установить местонахождение гражданки США: все это время она находилась у знакомого», — рассказал ректор по безопасности Дмитрий Грязнов.

Он пояснил, что угрозы жизни девушки нет. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 14 февраля поступила информация, что в Петербурге пропала гражданка США, которая приехала учиться в СПбГУ. Неделю назад она лично пришла у вуз и заключила договор на оказание услуг, после этого она не выходила на связь. Неделю сотрудники университета пытались связаться с девушкой. Затем обратились в полицию с заявлением о пропаже человека.

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