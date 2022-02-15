На Васильевском острове заметили 10-метровую сосульку-рекордсмен

Как пишет «Фонтанка», огромная сосулька расположилась на доме №7 на 26-й линии В.О. Фотографию в редакцию прислала читательница издания. Судя по снимку, ледышка приросла к водосточной трубе и уже спустилась на четыре этажа. Но кажется, что и это не предел.

Напомним, в Петроградском районе Петербурга на голову женщине свалилась глыба льда. Ее забрала скорая, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Также у пострадавшей наблюдались проблемы с памятью: она не помнила, где произошел инцидент.

А в начале февраля погиб дворник, на которого упала глыба льда. Сотрудники следственного комитета города возбудили уголовное дело. Второе завели на гендиректора УК. Рассказываем подробности.

Тогда же в городе сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в 60 офисах структур ЖКХ. Это связано с уголовными делами о некачественной уборке снега и хищении денег.