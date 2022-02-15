В Смольном планируют обязать петербургских автомобилистов освобождать дворы для уборки снега

«Уже сейчас нужно ставить вопрос о нормативно-правовом регулировании порядка размещения автомобилей во дворах. Мы уже привыкли к знакам «Чет — нечет» на улично-дорожной сети, когда для того, чтобы иметь возможность убрать конкретную улицу, в один из дней недели устанавливается запрет на парковку по той или иной стороне дороги. Я думаю, что через какое-то время придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью», — заявил Зотов.

Председатель жилищного комитета пояснил, что из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворах фактически невозможно проводить уборку с помощью техники. Зотов добавил, что это метод намного дешевле и быстрее ручной уборки снега. Однако не уточняется, когда планируется ввести новые правила, касающиеся парковки.

Напомним, нынешняя зима вошла в тройку самых снежных за последние 10 лет в Петербурге. Коммунальщики вывезли порядка 3 миллионов кубометров снега. А с начала февраля в городе было всего два бесснежных дня. И кажется, что это не предел.

Также губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «управлять уборкой улиц город должен напрямую — без мертвых душ, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора»