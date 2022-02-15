В Смольном планируют обязать петербургских автомобилистов освобождать дворы для уборки снега

В Петербурге хотят обязать автомобилистов убирать машины из дворов во время уборки снега. Глава жилищного комитета Олег Зотов считает, что временные ограничения на парковку нужно закрепить на правовом уровне.
«Уже сейчас нужно ставить вопрос о нормативно-правовом регулировании порядка размещения автомобилей во дворах. Мы уже привыкли к знакам «Чет — нечет» на улично-дорожной сети, когда для того, чтобы иметь возможность убрать конкретную улицу, в один из дней недели устанавливается запрет на парковку по той или иной стороне дороги. Я думаю, что через какое-то время придем к похожим правилам и в наших дворах, когда один раз в неделю, один раз в месяц или исходя из погодных условий мы будем просить жителей освободить двор от транспорта полностью», — заявил Зотов.
Председатель жилищного комитета пояснил, что из-за большого количества припаркованных автомобилей во дворах фактически невозможно проводить уборку с помощью техники. Зотов добавил, что это метод намного дешевле и быстрее ручной уборки снега. Однако не уточняется, когда планируется ввести новые правила, касающиеся парковки.
Напомним, нынешняя зима вошла в тройку самых снежных за последние 10 лет в Петербурге. Коммунальщики вывезли порядка 3 миллионов кубометров снега. А с начала февраля в городе было всего два бесснежных дня. И кажется, что это не предел.
Также губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что «управлять уборкой улиц город должен напрямую — без мертвых душ, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора»
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