Автор фигуры огромной какашки на Марсовом поле публично извинился перед петербуржцами

Защитник показал написанную Волковым от руки маленькую записку со следующим содержанием: «Я, Волков Иван Иванович, приношу свои извинения петербуржцам за свои действия на Марсовом поле».

Адвокат Евсеев отметил, что его подзащитный понимает, что его действие могло кого-то обидеть. Поэтому художник решил извиниться.

«Это вызвано раскаянием. Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения», — добавил Евсеев.

Юрист не стал давать комментарий по поводу хода расследования уголовного дела. Он сослался на адвокатскую тайну.

Напомним, в отношении Ивана Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) за инсталляцию огромной какашки на Марсовом поле. Художника сняли с поезда до Москвы и доставили в отдел полиции 16 января. На следующий день после этих событий его отпустили.

После хулиганской выходки в центре Петербурга высказалась мама Волкова. Она заявила, что готова извиниться за сына.