Автор фигуры огромной какашки на Марсовом поле публично извинился перед петербуржцами

Московский художник Иван Волков, который слепил фигуру пятиметровой какашки на Марсовом поле, извинился за свой поступок перед петербуржцами. Об этом рассказал адвокат Тимофей Евсеев, пишет «Фонтанка».
Защитник показал написанную Волковым от руки маленькую записку со следующим содержанием: «Я, Волков Иван Иванович, приношу свои извинения петербуржцам за свои действия на Марсовом поле».
Адвокат Евсеев отметил, что его подзащитный понимает, что его действие могло кого-то обидеть. Поэтому художник решил извиниться.
«Это вызвано раскаянием. Он адекватный человек, понимает, что кого-то это могло оскорбить, поэтому принял решение публично принести извинения», — добавил Евсеев.
Юрист не стал давать комментарий по поводу хода расследования уголовного дела. Он сослался на адвокатскую тайну.
Напомним, в отношении Ивана Волкова возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения) за инсталляцию огромной какашки на Марсовом поле. Художника сняли с поезда до Москвы и доставили в отдел полиции 16 января. На следующий день после этих событий его отпустили.
После хулиганской выходки в центре Петербурга высказалась мама Волкова. Она заявила, что готова извиниться за сына.
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