Экс-девушка Канье Уэста косплеит зиму в Петербурге. Да, в Нью-Йорке снег тоже не убирают!

Джулию Фокс в образе, не побоимся сравнений, петербурженки для интервью журналу The Cut запечатлел фотограф Юрген Теллер. На снимках актриса позирует на фоне сугробов в Нью-Йорке (да, снег не убирают не только в Петербурге!). Однако в Telegram-каналах сходство двух городов видят не только в этом: «Третий кадр — прямо питерское утро после пятницы на Думской».