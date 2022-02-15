Экс-девушка Канье Уэста косплеит зиму в Петербурге. Да, в Нью-Йорке снег тоже не убирают!

Кажется, слава Петербурга как самого снежного города этой зимой донеслась и до Нью-Йорка. Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс снялась для журнала The Cut на фоне сугробов. Показываем снимки и сверяемся с «оригиналом».
Джулию Фокс в образе, не побоимся сравнений, петербурженки для интервью журналу The Cut запечатлел фотограф Юрген Теллер. На снимках актриса позирует на фоне сугробов в Нью-Йорке (да, снег не убирают не только в Петербурге!). Однако в Telegram-каналах сходство двух городов видят не только в этом: «Третий кадр — прямо питерское утро после пятницы на Думской».
Канье Уэст и актриса Джулия Фокс объявили об отношениях в начале года. Пара вместе посетила Неделю высокой моды в Париже и отметила 32-й день рождения девушки — тогда рэпер подарил по сумке Birkin каждой из подруг своей возлюбленной. В День святого Валентина, 14 февраля, стало известно о том, что Уэст и Фокс расстались.
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