Здание ТЮЗа и яхт-клуб на Петровской косе признали памятниками культурного наследия

В Петербурге стало на четыре объекта культурного наследия больше. Охранным статусов наделили здание Театра юных зрителей, яхт-клуб на Петровской косе, корпус №5 университета ЛЭТИ и монумент Героическим защитникам Ленинграда.
Здание ТЮЗа на Пионерской площади — представитель послевоенного модернизма. Главный фасад является своеобразным переосмыслением классического колонного портика, вдохновленным архитектурой итальянской неоклассики 1930-х годов. В то же время остекленные боковые части и элементы интерьера — остекленная лоджия, зеркальная стена в вестибюле, устройство самого зрительного зала — говорят о влиянии модернизма.
Речной яхт-клуб основан в 1860 году на Крестовском острове. В связи с созданием ЦПКиО в 1934 году он был переведен с Крестовского острова на Петровскую косу. До конца 1960-х годов оконечность Петровской косы оставалась заболоченной и неустроенной. Работы по благоустройству территории и подсыпке грунта начались в середине 1970-х годов в рамках подготовки к Олимпиаде-80. Новое административное здание яхт-клуба было построено в 1978-1980-х годах.
Здание корпуса №5 ЛЭТИ представляет собой один из наиболее ранних примеров ленинградского кирпичного брутализма и демонстрирует преодоление догм строгого функционализма в отечественной архитектуре, происходившее на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Построено в 1968-1972 годах по экспериментальному проекту, разработанному в 18-й мастерской ЛенНИИпроекта архитектором Левиашем.
«Появление, и тем более реализация этого проекта стали поворотным моментом для архитектуры Ленинграда того времени, и обозначили отход от модернизма, вдохновленного творчеством Миса ван дер Роэ, в сторону идей брутализма», — отмечают в пресс-службе КГИОП.
Монумент Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы — это сложный комплекс, сочетающий в себе архитектуру, скульптуру и монументально-декоративную живопись, который играл важную роль в застройке южной части города, являясь символическими «воротами» Петербурга. Строительство велось в 1974-1975-х годах по проекту архитекторов Сперанского, Каменского, а также скульптора Аникушина. Торжественное открытие монумента состоялось 9 мая 1975 года, в день празднования 30-летия Победы.
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