Здание ТЮЗа и яхт-клуб на Петровской косе признали памятниками культурного наследия

Здание корпуса №5 ЛЭТИ представляет собой один из наиболее ранних примеров ленинградского кирпичного брутализма и демонстрирует преодоление догм строгого функционализма в отечественной архитектуре, происходившее на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Построено в 1968-1972 годах по экспериментальному проекту, разработанному в 18-й мастерской ЛенНИИпроекта архитектором Левиашем.

«Появление, и тем более реализация этого проекта стали поворотным моментом для архитектуры Ленинграда того времени, и обозначили отход от модернизма, вдохновленного творчеством Миса ван дер Роэ, в сторону идей брутализма», — отмечают в пресс-службе КГИОП.