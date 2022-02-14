Беглов прокомментировал обыски и уголовные дела из-за некачественной уборки снега в Петербурге

Градоначальник считает, что управлять уборкой улиц город должен напрямую — «без мертвых душ, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов».

«На прошлой неделе в Петербурге начались проверки организаций, которые отвечают за зимнюю уборку и содержание улиц и домов. Мы передали правоохранительным органам материалы проверки ведомственных проверок. Были возбуждены уголовные дела по фактам хищения денежных средств при очистке города от снега и наледи. Управлять уборкой улиц город должен напрямую — без мертвых душ, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора», — заявил Беглов.

Помимо этого, он заявил, что «нынешняя зима выдалась снежной», с начала сезона убрали более 3 млн кубометров снега — это рекорд за последние 10 лет.

Напомним, в Петербурге погиб дворник, на которого упала глыба льда. Сотрудники следственного комитета города возбудили уголовное дело. Второе завели на гендиректора УК. Рассказываем подробности.

А 14 февраля в Петроградском районе на голову женщине упала глыба льда. Ее забрала скорая, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Также у пострадавшей наблюдались проблемы с памятью.