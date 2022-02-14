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В Петербурге разыскивают пропавшую американскую студентку из СПбГУ

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В Петербурге пропала гражданка США, которая приехала учиться в СПбГУ. Об исчезновении студентки заявили на сайте вуза.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

В сообщении сказано, что девушка прибыла в город конце января 2022 года. Она должна была обучаться по программе «Русский язык как иностранный. Основной курс». В начале февраля она лично пришла в университет и заключила договор. А уже 7 февраля сотрудники вузы попытались связаться с иностранкой, но установить ее местонахождение не удалось.

В СПбГУ уточнили, что американская студентка до сих пор не вышла на связь, поэтому было принято решение написать заявление в полицию о пропаже человека. В МВД и СК пока официально не прокомментировали эту ситуацию.

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