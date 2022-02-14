В Петроградском районе на голову женщине свалилась глыба льда

Инцидент произошел на Левашовском проспекте в Петроградском районе еще 11 февраля. Женщину забрала из дома машина скорой помощи только 13 февраля, сообщает «Бумага» со ссылкой на правоохранительные органы.

В администрации Петроградского района заявили, что проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия. В администрации уточнили, что после оказания помощи, пострадавшую отпустили на амбулаторное наблюдение.

Как пишет 78.ru со ссылкой на источник в полиции, закрытую черепно-мозговую травму получила 34-летняя женщина. У нее также диагностировали сотрясение мозга и посттравматический субтотальный дефект барабанной перепонки. Уточняется, что у жительницы Петербурга были проблемы с памятью: она не смогла назвать адрес, по которому получила травму.

Напомним, в Петербурге погиб дворник, на которого упала глыба льда. Сотрудники следственного комитета города возбудили уголовное дело. Второе завели на гендиректора УК. Рассказываем подробности.