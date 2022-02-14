«Добрососедство Коломны» запустит Школу городского озеленения. Как к ней присоединиться?

На занятиях в рамках образовательно-практического курса для петербуржцев «Школа городского озеленения» каждый участник получит необходимые знания и навыки для грамотного садоводства в городе. Кроме того, такие курсы — это возможность познакомиться с соседями, найти новых друзей и единомышленников.

В теоретическую часть курса войдут занятия по истории озеленения в Петербурге с профессиональными озеленителями, которые расскажут, как, что, где и когда сажать и ухаживать. Для участников проведут мастер-класс с ландшафтным дизайнером — о том, «как сделать стильно». Инсектолог, аллерголог и ориентолог прочитают лекции о том, «как не навредить». А активисты расскажут о том, как составить проект озеленения и в какой комитет его отправить.

В рамках практических занятий участники проведут совместную высадку саженцев и поучаствуют в добрососедском празднике озеленения. Кроме того, им расскажут о последующем уходе за садом.

В настоящий момент участники сообщества «Добрососедство Коломны» подают заявку на получение Президентского гранта, на средства которого планируется запустить школу. Также в ближайшее время появится специальный сайт, где будет вестись запись на участие, а пока можно написать в личные сообщения по ссылке. Школа городского озеленения будет запущена в апреле 2022 года.

«Мы мечтаем, чтобы Коломна расцвела. Во всех смыслах. Чтобы деревья не спиливали, а сажали. Чтобы местные магазинчики и кафе процветали, а не проигрывали бесконечным «Дикси» и «Росалам». Чтобы люди приезжали сюда не только в Новую Голландию, но и в локальные галлереи и шоурумы», — отметили «Собака.ru» в «Добрососедстве Коломны».