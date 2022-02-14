18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Нынешняя зима вошла в тройку самых снежных за последние 10 лет в Петербурге

Поделиться:

В Петербурге с начала зимы коммунальщики вывезли порядка 3 миллионов кубометров снега, что уже поставило нынешнюю зиму на третье место по этому показателю за последние 10 лет. А с начала февраля в городе было всего два бесснежных дня. И кажется, что это не предел.

Shutterstock.com

За последнюю неделю в городе высыпало еще 9 сантиметров снега. С 7 по 13 февраля в Петербурге собрали 242 тысячи кубометров снега (это более 12 тысяч наполненных самосвалов), рассказали в Смольном. В администрации отмечают, что эта зима стала третей за последние 10 лет по количеству вывезенного снега.

Из-за плюсовых температур, которые держатся в городе, коммунальные службы убирают не только снег, но и талую воду с дорог и тротуаров в ливневую канализацию. По состоянию на 14 февраля, Петербург чистят 918 машин и 1 233 дворника. Еще 204 машины и 847 специалистов занимаются расчисткой садов, скверов и парков.

Напомним, активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» начали собирать список адресов, где не убрали снег и лед. Они решили это сделать после обещания замглавы районной администрации Михаила Долгополого очистить центр города за неделю.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: