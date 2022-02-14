Нынешняя зима вошла в тройку самых снежных за последние 10 лет в Петербурге

За последнюю неделю в городе высыпало еще 9 сантиметров снега. С 7 по 13 февраля в Петербурге собрали 242 тысячи кубометров снега (это более 12 тысяч наполненных самосвалов), рассказали в Смольном. В администрации отмечают, что эта зима стала третей за последние 10 лет по количеству вывезенного снега.

Из-за плюсовых температур, которые держатся в городе, коммунальные службы убирают не только снег, но и талую воду с дорог и тротуаров в ливневую канализацию. По состоянию на 14 февраля, Петербург чистят 918 машин и 1 233 дворника. Еще 204 машины и 847 специалистов занимаются расчисткой садов, скверов и парков.

Напомним, активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» начали собирать список адресов, где не убрали снег и лед. Они решили это сделать после обещания замглавы районной администрации Михаила Долгополого очистить центр города за неделю.