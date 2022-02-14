Медики Петербурга пожаловались на задержку выплат за работу с COVID-19. Деньги не приходят с прошлого года

«Нам снова задерживают выплаты. За декабрь и январь еще на заплатили. Выплаты по постановлению №69 от 16.02.2021 губернатора Санкт-Петербурга. Комитет по социальной политике говорит, что якобы финансирования нет. Комитет финансов с одного телефона на другой переключают, а толку чуть», — приводит «Фонтанка» слова медиков.

Как отмечают врачи, речь идет о выплатах, которые начисляются из бюджета города — федеральные выплачивают без задержек. «Но сейчас работая на износ, много сотрудников болеют, опять очереди, все-таки хочется получить свое», — добавляют медики.

В Комитете по социальной политике Петербурга проблему с выплатами медикам признали. «Проект постановления, на основании которого производятся выплаты в 2022 году, находится на согласовании. Надеемся, что документ в ближайшее время будет согласован и подписан», — заявили в ведомстве, отметив, что как только документ будет подписан губернатором, выплаты вновь произведут.

Напомним, осенью 2021 года стало известно о том, что медики Петербурга не могут получить повышенные отпускные, которые начисляют за работу с коронавирусом. Тогда в Смольном проблему задержки выплат признали, при этом заявив, что для ее решения нужны средства. Деньги на эти цели приходят из правительства России, на тот момент в последний раз они были получены в июле.