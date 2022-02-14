Метро до станции «Сосновая Поляна» на «коричневой» ветке в Петербурге начнут строить в 2023 году

Протяженность нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена составит 8,3 километра, пропускная способность — 40,8 тысячи человек в час. На нем появятся станции «Казаковская», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна», на каждой из которых будет по два выхода на поверхность.

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу «Метростроя Северной столицы», начать строительство нового участка петербургской подземки планируется ориентировочно в апреле 2023 года — точные сроки зависят от того, когда строителям «передадут проектную документацию с положительным заключением». Ее еще предстоит разработать.

За контракт на проектирование участка боролись петербургский «Ленметрогипротранс» и московский «Метрогипротранс», заполучить его еще в 2019 году удалось последним. Однако из-за судебных разбирательств и обеспечительных мер больше года к работам приступить они не могли. Теперь, согласно контракту, проект должен быть готов к концу 2023 года.

Контрактом предусмотрены этапы по инженерной подготовке территории, по подготовительному этапу строительства, по участку от «Казаковской» до «Улицы Доблести» и по участку от «Улицы Доблести» до «Сосновой Поляны». Такая разбивка на этапы позволит Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга получать разрешения на строительство последовательно для каждого из этапов, не дожидаясь общего разрешения.

«Институтом берутся повышенные обязательства, перед нами стоит цель не превысить сроки, первоначально установленные контрактом, и даже постараться сократить их. Кроме того, для обеспечения директивного срока ввода в эксплуатацию участка ККЛ госзаказчиком поручено предусмотреть в проектной документации выделение этапов строительства», — отметили в пресс-службе «Метрогипротранса».