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Активисты составляют список неубранных адресов в центре Петербурга — в ответ на обещание властей очистить город

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Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» начали собирать список адресов, где не убрали снег и лед. Они решили это сделать после обещания замглавы районной администрации Михаила Долгополого очистить центр города за неделю.

Петербуржцы в комментариях под постом оставляют адреса и фотографии неубранных дворов и кровель, тротуаров и дорог. Сейчас собрано уже более сотни комментариев. В частности, среди проблемных адресов Таврическая улица, улицам Восстания, Синопская набережная и другие.  До конца сегодняшнего дня этот список перешлют председателю жилищного комитета Олегу Зотову и вице-губернатору Петербурга Анатолию Повелию.

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