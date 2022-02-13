Активисты составляют список неубранных адресов в центре Петербурга — в ответ на обещание властей очистить город

Петербуржцы в комментариях под постом оставляют адреса и фотографии неубранных дворов и кровель, тротуаров и дорог. Сейчас собрано уже более сотни комментариев. В частности, среди проблемных адресов Таврическая улица, улицам Восстания, Синопская набережная и другие. До конца сегодняшнего дня этот список перешлют председателю жилищного комитета Олегу Зотову и вице-губернатору Петербурга Анатолию Повелию.