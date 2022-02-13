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Петербуржцы заметили свалку грязного снега у Шуваловского леса. Они опасаются, что это приведет к экологической катастрофе

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Жители Приморского района Петербурга обнаружили свалку грязного снега в Шуваловском лесу. Они опасаются, что это может привести к экологической катастрофе. Об этом рассказали активисты движения «Город Перемен».

По словам местных жителей, снежный склад рядом с жилым комплексом «Шуваловский» образовался в феврале этого года. Сначала горожане заметили большое количество грузовиков, а затем и сугробы высотой в пятиэтажное здание. Как отмечают активисты, территория не предназначена для хранения снежных масс, убранных с улиц города, поскольку ее часть может относиться к ЗНОП.

Экологи считают, что грязный снег, содержащий реагенты и другие вредные вещества, может нанести вред деревьям и изменить плодородие почвы. А весной тающий снег приведет к заболачиванию леса, опасаются они.

В свою очередь Комитет по благоустройству Петербурга сообщил, что участок стал пунктом временного складирования снега. В ведомстве отметили, что его организовали, согласовав с районной администрацией и МЧС. При этом все экологические нормы соблюдаются. Также в комитете добавили, что сугробы находятся за территорией ЗНОП. «Это обычная и уже годами отработанная практика», — подчеркнули в ведомстве.

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