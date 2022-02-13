Петербуржцы заметили свалку грязного снега у Шуваловского леса. Они опасаются, что это приведет к экологической катастрофе

По словам местных жителей, снежный склад рядом с жилым комплексом «Шуваловский» образовался в феврале этого года. Сначала горожане заметили большое количество грузовиков, а затем и сугробы высотой в пятиэтажное здание. Как отмечают активисты, территория не предназначена для хранения снежных масс, убранных с улиц города, поскольку ее часть может относиться к ЗНОП.

Экологи считают, что грязный снег, содержащий реагенты и другие вредные вещества, может нанести вред деревьям и изменить плодородие почвы. А весной тающий снег приведет к заболачиванию леса, опасаются они.