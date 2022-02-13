В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до 14 февраля

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до двух часов 14 февраля. Правительство города просит водителей проявлять особую осторожность пешеходам и владельцам машин, а также воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, пояснили в Смольном.