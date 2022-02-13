В Петербурге продлили «желтый» уровень опасности до 14 февраля

В День святого Валентина, 14 февраля, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, гололедицы и налипания мокрого снега. Об этом пишет пресс-служба Смольного.
«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать до двух часов 14 февраля. Правительство города просит водителей проявлять особую осторожность пешеходам и владельцам машин, а также воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.
«Желтый» — второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду, пояснили в Смольном.
Напомним, североатлантический циклон «Юта» продолжает влиять на погоду в Петербурге. В ближайшие дни из-за него в городе будет аномально тепло и сыро.
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