В Петербурге затопило Новосмоленскую набережную. В «Водоканале» объяснили, с чем это связано

Автор видео связал подтопление с «подземным фонтаном». «Авария с выходом воды на тротуар набережной Смоленки. Ахтунг!» — говорится в посте.

В «Водоканале» назвали причину подтопления – в потопе виноваты природные аномалии. «Сети предприятия, в том числе водоснабжения и водоотведения, на данном участке технически исправны и работают в штатном режиме. Причина подтопления природная – высокий уровень воды в реке», – объяснили в пресс-службе.