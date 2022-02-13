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В Петербурге затопило Новосмоленскую набережную. В «Водоканале» объяснили, с чем это связано

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Жители Петербурга обратили внимание на то, что набережная реки Смоленки на Васильевском острове в Петербурге частично ушла под воду. Очевидцы опубликовали соответствующее видео в сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» в социальной сети «ВКонтакте»

Автор видео связал подтопление с «подземным фонтаном». «Авария с выходом воды на тротуар набережной Смоленки. Ахтунг!» — говорится в посте. 

В «Водоканале» назвали причину подтопления –  в потопе виноваты природные аномалии. «Сети предприятия, в том числе водоснабжения и водоотведения, на данном участке технически исправны и работают в штатном режиме. Причина подтопления природная – высокий уровень воды в реке», – объяснили в пресс-службе.

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