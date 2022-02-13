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Какая погода ожидается в ближайшие дни в Петербурге? Рассказал синоптик

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Североатлантический циклон «Юта» продолжает влиять на погоду в Петербурге. В ближайшие дни из-за него в городе будет аномально тепло и сыро, пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня небо над Северной столицей закроет плотной пеленой облачная спираль североатлантического циклона «Юта». Пройдет мокрый снег, переходящий в дожди, будет ветрено, а температура воздуха существенно превысит норму», — рассказал Леус.

Так, сегодня в городе может потеплеть до +3 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.


Специалист также сообщил о том, что начало новой недели будет сырым, ветреным и еще более теплым. По данным Гидрометцентра, в понедельник пройдет мокрый снег, местами возможно его налипание. При этом ветер будет умеренным, а местами его порывы будут сильными. Днем температура может составить от 0 до +2. А на дорогах будет гололедица.

Напомним, синоптики прогнозируют аномальное тепло на Северо-Западе. Теплая погода продержится как минимум до 20 февраля, считают они.

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