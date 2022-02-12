В Петербурге закрыли 17 заведений из-за коронавирусных нарушений

Все заведения-нарушители заплатят штраф — для юридических лиц он составляет до 300 тысяч рублей. Помимо этого, оштрафованы на 4 тысячи и все посетители, а именно 337 человек. За повторное нарушение им могут выписать штраф в размере 5 тысяч рублей.

Рейды по петербургским заведениям прошли и днем: проинспектировали 83 торговые точки и 30 заведений общепита. Нарушения были выявлены в 15 из них. В частности, у сотрудников не было QR-кодов и масок, а еще отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции и журналов термометрии и дезинфекции.