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В Петербурге закрыли 17 заведений из-за коронавирусных нарушений

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В ночь с 11 на 12 февраля чиновники Смольного вместе с сотрудниками полиции проверили бары и рестораны Петербурга. Всего они нашли 17 нарушителей, которые продолжали работать в ночное время, несмотря на запрет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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Все заведения-нарушители заплатят штраф  — для юридических лиц он составляет до 300 тысяч рублей. Помимо этого, оштрафованы на 4 тысячи и все посетители, а именно 337 человек. За повторное нарушение им могут выписать штраф в  размере 5 тысяч рублей.

Рейды по петербургским заведениям прошли и днем: проинспектировали 83 торговые точки и 30 заведений общепита. Нарушения были выявлены в 15 из них. В частности, у сотрудников не было QR-кодов и масок, а еще отсутствовали разметки для соблюдения социальной дистанции и журналов термометрии и дезинфекции.

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