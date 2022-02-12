В Петербурге хотят повысить в несколько раз штрафы за безбилетный проезд

Власти Петербурга планируют увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте практически в несколько раз. Такое предложение поступило от городского комитета по транспорту, следует из информации, опубликованной на сайте Смольного.
Так, пассажиру, который не оплатил проезд в общественном транспорте, придется заплатить штраф в размере 2,5 тыс. рублей. При этом сейчас стоимость штрафа за безбилетный проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае составляет 500 рублей, а в метро — 1 тыс. рублей. Антикоррупционная экспертиза законопроекта будет проводиться до 24 февраля.
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