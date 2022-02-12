«Отменяйте QR-коды»: неизвестный объявил о взрывах в Мариинском дворце и Смольном

Автор послания утверждал, что в правительственных учреждениях заложены бомбы. Он потребовал отменить систему QR-кодов и обещал взорвать здание Смольного и Мариинский дворец, если власти не выполнят его просьбу.

Сотрудники правоохранительных органов проверили оба учреждения, при этом людей в зданиях не эвакуировали. Никаких взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.