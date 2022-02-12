«Отменяйте QR-коды»: неизвестный объявил о взрывах в Мариинском дворце и Смольном

На почту МЧС России по Петербургу пришло сообщение от неизвестного человека с угрозами о минировании городского парламента и правительства. Об этом пишет «Фонтанка».
Автор послания утверждал, что в правительственных учреждениях заложены бомбы. Он потребовал отменить систему QR-кодов и обещал взорвать здание Смольного и Мариинский дворец, если власти не выполнят его просьбу.
Сотрудники правоохранительных органов проверили оба учреждения, при этом людей в зданиях не эвакуировали. Никаких взрывоопасных веществ специалисты не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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