Застройщик передумал сносить здание ВНИИБ в Петербурге

Накануне возле здания петербуржцы заметили строительную технику. Ее пригнали для отключения объекта от коммуникаций. Градозащитники расценили это действие, как подготовку к сносу здания эпохи сталинского неоклассицизма. Активисты стали разбирать забор у здания. Позднее ограждение уже демонтировали защитники здания вместе с рабочими, сообщает «Фонтанка».

Ранее Госстройнадзор продлил разрешение на строительство нового здания на месте ВНИИБ. Застройщик рассказал, что полный снос здания действительно рассматривался, но теперь от этой идеи отказались.

Представители холдинга «ФСК» заверили, что продление разрешения — это «обычная практика и она осуществлена в рамках текущей юридической деятельности компании». Также там отметили, что пока нет окончательного решения по тому, как будет использовано здание ВНИИБ.

«Мы разрабатываем разные сценарии использования данной собственности. <…> Как только мы сформируем решение, которое будет удовлетворять интересам всех сторон процесса: общественности, властей и нас как владельцев, мы обязательно выступим с соответствующим заявлением», — заявили «Деловому Петербургу» в холдинге «ФСК».

Напомним, здание ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте в Петербурге планировали снести еще в 2020 году. КГИОП не присвоил ему охранный статус и отказал в признании здания объектом культурного наследия. Тогда застройщик планировал возвести на этом месте высотный жилой дом.