Метеопредупреждение: на Петербург надвигается шквалистый ветер

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 февраля в городе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. А на дорогах — гололедица.

Напомним о прогнозе на выходные. Во второй половине дня 12 февраля местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге будет преобладать облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем мокрый и переходящий в дождь. Порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха составит 0…-2 градуса, днем вновь потеплеет — до 1-3 градусов со знаком «плюс». На дорогах в этот день будет сложная обстановка.