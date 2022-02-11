Смольный выделил 1,3 млн рублей на проведение Масленицы в четырех городах Сербии

Заказчиком закупки выступает Комитет по внесшим связям Петербурга. Объектом называется «оказание услуг по организационно-техническому обеспечению проведения мероприятий международного проекта «Празднуем Масленицу вместе с Санкт-Петербургом» для соотечественников, проживающих за рубежом». Подать заявку на участие в закупке можно до 17 февраля, начальная цена — 1 миллион 300 тысяч рублей.

Согласно техзаданию, мероприятие направлено на сохранение духовного и культурного наследия России за рубежом, а также популяризацию гуманитарных достижений Петербурга и укрепление его позитивного имиджа.

В рамках празднования петербургской Масленицы в Сербии планируется организовать концертную программу, мастер-классы по вокалу, хореографии и игре на музыкальных инструментах, интерактивную программу по русскому языку, а также презентацию городошного спорта — игры в «городки».