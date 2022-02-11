В Кингисеппе появилась «урбанфреска», посвященная истории Петербурга

В своей «урбанфреске» — такое название Лукьянов дал репродукциям, которые он создает и наносит на стены в виде «переводных картинок» — бизнесмен использовал четыре оригинальные картины, изображающие Петра I, разных времен. В основе первого сюжета — работа Николая Добровольского «Здесь будет город заложен» 1880 года. Второго — полотно «Оглашение указа Петра I о назначении А. М. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга» Антона Шумейко (2015).

За основу третьего сюжета взята картина «Новое в России дело. (Спуск галеры «Принципиум» на воронежской верфи 3 апреля 1696 года)» художника Юрия Кушевского. Последнего, четвертого — посмертный романтизированный портрет Петра I художника Поля Делароша (1838). На нем император как будто смотрит на здание Лахта Центра.

«Самое большое русское граффити в Ленинградской области появилось в Кингисеппе. Жители Кингисеппа получили величественный подарок от мецената Шорохова Михаила Викторовича. На обычной городской стене появились красочные урбанфрески из жизни Петра Великого. Общая площадь изображения составляет более 100 квадратных метров», — сообщил Лукьянов.