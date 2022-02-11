В Кингисеппе появилась «урбанфреска», посвященная истории Петербурга. Ее автор, бизнесмен Олег Лукьянов, заявляет, что это «самое большое русское граффити в Ленинградской области».
В своей «урбанфреске» — такое название Лукьянов дал репродукциям, которые он создает и наносит на стены в виде «переводных картинок» — бизнесмен использовал четыре оригинальные картины, изображающие Петра I, разных времен. В основе первого сюжета — работа Николая Добровольского «Здесь будет город заложен» 1880 года. Второго — полотно «Оглашение указа Петра I о назначении А. М. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга» Антона Шумейко (2015).
За основу третьего сюжета взята картина «Новое в России дело. (Спуск галеры «Принципиум» на воронежской верфи 3 апреля 1696 года)» художника Юрия Кушевского. Последнего, четвертого — посмертный романтизированный портрет Петра I художника Поля Делароша (1838). На нем император как будто смотрит на здание Лахта Центра.
«Самое большое русское граффити в Ленинградской области появилось в Кингисеппе. Жители Кингисеппа получили величественный подарок от мецената Шорохова Михаила Викторовича. На обычной городской стене появились красочные урбанфрески из жизни Петра Великого. Общая площадь изображения составляет более 100 квадратных метров», — сообщил Лукьянов.
Одна из последних «урбанфресок» Олега Лукьянова — репродукция портрета Федора Достоевского авторства художника Василия Перова (1872). Впервые изображение нанесли на стену еще в 2019 году. В 2020-ом «переводная картинка» вновь появилась на стене в Кузнечном переулке, однако вновь была закрашена коммунальщиками. В третий раз Лукьянов разместил портрет ко Дню рождения писателя — 11 ноября 2021 года. Тогда сотрудники коммунальны служб решили не просто закрасить изображение, но и полностью «освежить» стену, перекрасив ее целиком.
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