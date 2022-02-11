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Минувшей ночью в Ленобласти вновь наблюдали северное сияние. Посмотрите, как это было

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В ночь на 11 февраля на территории Ленинградской области вновь наблюдалось северное сияние. Собрали подборку фотографий от «охотников» на природное явление — посмотрите, как это было.

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

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