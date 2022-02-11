Минувшей ночью в Ленобласти вновь наблюдали северное сияние. Посмотрите, как это было

Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.