Минувшей ночью в Ленобласти вновь наблюдали северное сияние. Посмотрите, как это было

В ночь на 11 февраля на территории Ленинградской области вновь наблюдалось северное сияние. Собрали подборку фотографий от «охотников» на природное явление — посмотрите, как это было.
Северное сияние образовывается путем свечения верхних слоев атмосфер вследствие взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Наиболее часто сияния возникают весной и осенью, а пик частотности приходится на периоды весеннего и осеннего равноденствия. Сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.
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