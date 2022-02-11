Собянин заявил о прохождении пика заболеваемости «омикрон»-штаммом в Москве

«Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах — за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться. В стационарном звене мы тоже видим постепенное снижение числа госпитализаций», — заявил Собянин в своем блоге.

Несмотря на это, Собянин признает, что «абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие», а начиная с середины января московские поликлиники работают в «экстренном режиме». Только за прошлую неделю количество контактов медицинских работников с больными ОРВИ и коронавирусом составило 780 тысяч раз. В конце января это значение достигало 800 тысяч. «Это — рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения», — добавил мэр Москвы.

По заверению Собянина, московская медицина «справляется с этой беспрецедентной нагрузкой». Поэтому столица постепенно начинает снимать ограничения. С понедельника, 14 февраля, в городе начнут увеличивать объемы плановой медицинской помощи. Также «появляется возможность уделять больше внимания пациентам, которые нуждаются в особой заботе: москвичам старше 65 лет» — в случае выявления у них коронавируса врачи будут посещать их на дому независимо от тяжести течения болезни.