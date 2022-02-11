Ветер нагоняет похолодание: синоптики рассказали о погоде до конца недели в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 февраля, Петербург еще останется под влиянием южной периферии циклонического вихря «Сара». Медленно смещаясь к востоку, этот циклон теряет силы — его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, местами образуется гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит от 0 до +2 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, по прогнозу Леуса, в Петербург «вернутся небольшие морозцы».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу, 12 февраля, в городе будет облачно, ночью с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Ветер ожидается западный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 13 февраля, в Петербурге будет преобладать облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем мокрый и переходящий в дождь. Порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду. В ночное время суток температура воздуха составит 0…-2 градуса, днем вновь потеплеет — до 1-3 градусов со знаком «плюс». На дорогах в этот день будет сложная обстановка.