В Петербурге суд постановил вернуть хозяйке собаку, которую ей не отдавали с передержки

Владелица собаки рассказала на суде, что весной 2021 из-за своей болезни отдала пса по кличке Кеша на временную передержку своей знакомой. Вместе с животным истица передала некоторые вещи и документы собаки. А когда женщина решила вернуть питомца домой, то получила отказ от знакомой.

Владелица собаки объяснила, что пес принадлежал ей более пяти лет. Во время передачи животного женщины не заключали договор дарения. Ответчица заявила на заседании, что не станет отдавать Кешу, так как «собака — не игрушка», а хозяйка пса не знала, сможет ли поправиться после болезни.

Суд опросил свидетелей, которые подтвердили, что «единственное, что осталось у истца, — любимая собака». Тогда Московский районный суд обязал петербурженку вернуть собаку настоящей владелице.