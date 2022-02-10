Уволенная учительница из-за чтения стихов Хармса ранее была судима. Она это отрицает

В суде Волгограда сообщили, что в 2007 году она в компании друзей сделала замечание знакомому, за что он ударил девушку по лицу. За нее заступился другой приятель, и между мужчинами завязалась драка. Затем Сима Казимова (так до смены имени звали Серафиму Сапрыкину) нанесла обидчику несколько ударов ножом.

Суд подтвердил вину Сапрыкиной, хотя она это отрицала. Девушка получила два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ответ на заявление Сапрыкина опубликовала в своем аккаунте на Facebook документ об отсутствии судимости.

«Информация о моей якобы судимости, которую распространяют в телеграм-каналах, — ложь. Казимова — моя девичья фамилия. Я действительно сменила имя и отчество с Симы Казимовны на Серафиму Олеговну, потому что так благозвучнее. Но в 2008 году я училась в Волгограде, на философском факультете, и ни в каких судебных разбирательствах не участвовала», — пишет «Фонтанка» со слов девушки.

Помимо этого, бывшая учительница прокомментировала слова вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной, которая назвала историю с увольнением учительницы из-за стихов Хармса и Введенского «выдуманной от начала до конца». Как заявила Потехина, это установили в ходе проверки. На это Сапрыкина сказала, что проверка — «это два часа пить чаек с директором». «Если начать постоянно оправдываться, их ложь станет изощренней», — добавила учительница.