Не знаете, что делать с вещами бывших? Магазин «Спасибо!» заберет одежду на благотворительность

Благотворительный магазин «Спасибо!» запускает акцию ко Дню святого Валентина. Все те, для кого праздник в этом году не оказался радостным, могут отдать вещи бывших, оставшиеся после расставания, на благотворительность.
Специальный контейнер благотворительного проекта «Спасибо!» установлен в центральном атриуме «Охта Молла» на первом этаже. Рядом организована зона, где можно написать финальное письмо с недосказанным и отправить его до станции «забвение». А также стеллажи для подарков бывших: всей той милой мелочи, которую после расставаний некуда девать — она также пойдет на благотворительность. Все участники сдачи вещей получат поддерживающие «вкусные» валентинки от торгового центра.
Все сданные вещи отправятся на благие дела: часть будет роздана в бесплатном центре выдачи «Спасибо!», где ежегодно одеваются около 10 тысяч нуждающихся людей, часть будет отправлена в магазины «Спасибо!”» где реализованные вещи отправятся в виде вырученных средств в фонды, поддерживающие кризисные семьи и людей в сложных ситуациях.
Контейнер «Спасибо!» в «Охта Молле» будет работать с 10 по 15 февраля.
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