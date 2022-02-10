Дождливая «Сара»: погоду в Петербурге определит теплый циклонический вихрь

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый сектор очередного циклонического вихря, получившего название «Сара». Его стараниями ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Возможна гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Пятница, 11 февраля, начнется с оттепельной погоды, а ближе к вечеру, по прогнозу Леуса, вновь слегка подморозит.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1 градуса. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 12 февраля, в Петербурге пройдет снег, ночью местами. Температура воздуха в ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах по-прежнему будет гололедица.