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Дождливая «Сара»: погоду в Петербурге определит теплый циклонический вихрь

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Сегодня погоду в Петербурге определит теплый циклонический вихрь под названием «Сара». Он нагонит в город облака и принесет дожди. Рассказываем, к чему готовиться ближайшие дни — в прогнозах синоптиков.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 10 февраля, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый сектор очередного циклонического вихря, получившего название «Сара». Его стараниями ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождей. Возможна гололедица.

Температура воздуха сегодня в городе составит +1…+3 градуса, по области -2…+3. Ветер ожидается юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Пятница, 11 февраля, начнется с оттепельной погоды, а ближе к вечеру, по прогнозу Леуса, вновь слегка подморозит.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу ночью местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха в течение суток составит от -1 до +1 градуса. На дорогах образуется гололедица.

В субботу, 12 февраля, в Петербурге пройдет снег, ночью местами. Температура воздуха в ночное время суток -4…-6 градусов, днем от 0 до -2. На дорогах по-прежнему будет гололедица.

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