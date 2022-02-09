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Рекорд за 10 лет: в Петербурге с начала зимы утилизировали 3,38 миллиона кубометров снега

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В Петербурге с начала зимы снегоплавильные пункты утилизировали 3,38 миллиона кубометров снега. В Смольном заявили, что это рекордный показатель за последние десять лет.

Shutterstock.com

Предыдущий рекорд поставили в 2018-2019 году. Тогда на пункты привезли 3,334 миллиона кубометров снега. За прошлый год переплавили всего 1,849 миллиона кубометров.

«Зима очень снежная. Вынуждены были задействовать дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц», — заявил Александр Беглов.

Напомним, за все время с начала зимы в Петербурге горожане около 7,5 тысяч раз жаловались на плохую уборку крыш от снега. Такую статистику привел начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов.

Помимо этого, 8 февраля в Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в 60 офисах структур ЖКХ. Это связано с уголовными делами о некачественной уборке снега и хищении денег.

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