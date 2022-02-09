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Государственный Эрмитаж изменит режим работы из-за неблагоприятной эпидситуации

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Государственный Эрмитаж изменит режим работы из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Также временно закрыт зимний Дворец Петра I у Зимней канавки. 

Shutterstock.com

Режим работы главного музейного комплекса (Зимнего дворца) и главного штаба изменится с 15 февраля. Оба экспозиционных комплекса будут принимать посетителей со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00. Суббота остается продленным днем — музеи будут работать до 20.00. Последний сеанс на посещение — за два часа до закрытия. Билетные кассы завершают свою работу за один час до закрытия музея.

Кроме того, с 8 февраля временно приостановлен прием посетителей в Зимний Дворец Петра I у Зимней канавки.

Дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки «Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения» по отдельному билету сохранятся и будут проходить в соответствии с режимом работы Главного музейного комплекса.

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