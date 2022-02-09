По словам Потехиной, «вся история про «пособников фашистов» выдумана от начала до конца», а рабочий разговор с директором лицея сводился «исключительно к внеплановой замене темы классного часа». «Никто замену не подтвердил. Серафима отреагировала примерно так: «Почему я не могу делать то, что я хочу?» Потому что это школа, потому что есть правила. У меня чисто человеческое ощущение, что она просто не подготовилась к классному часу и рассказывала про Хармса и Введенского просто потому, что эту тему знает и может говорить без подготовки. Но это мое личное мнение», — заявила вице-губернатор в интервью «Ротонде».

Как утверждает Потехина, опубликованный Сапрыкиной пост был «спекуляцией, чтобы не обсуждать всерьез, почему у нее не получается работать в школе». Как выяснили чиновники в ходе проверки, в январе 2022 года педагог устроилась работать в другую школу, но «и оттуда уволилась через 16 дней». «Серафима — живой и увлекающийся человек, но е проблемы связаны с тем, что школа живет по образовательным стандартам, по учебным планам и программам, а она хочет жить в соответствии с вдохновением. Это основной, можно сказать, мировоззренческий конфликт», — отметила Потехина.

«Родители написали на мою страницу в соцсетях о впечатлениях их детей от этого классного часа. Десятиклассники рассказывали дома, что педагог-организатор «гнала депрессняк». […] И они не оценили подачу темы «на эмоциях», поэтому и задавали учителю вопросы про конкретные факты. […] В школу она [Сапрыкина] возвращаться не собирается — ни в 168-ю, ни в 70-ю, ни в какую-либо другую. Она четко написала об этом в своих постах. Вероятно, четыре неудачные попытки подряд все-таки убедили ее найти другое применение своим талантам», — резюмировала вице-губернатор.