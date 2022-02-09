Цифра дня: за всю зиму петербуржцы около 7,5 тысяч раз жаловались на плохую уборку крыш от снега

За все время с начала зимы в Петербурге горожане около 7,5 тысяч раз жаловались на плохую уборку крыш от снега. Такую статистику привел начальник технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов.
По данным Джалалова, только за прошедшую неделю из-за новых снегопадов петербуржцы подали порядка 2,5 тысяч жалоб на некачественную уборку наледи на кровлях. Все адреса находятся на контроле у администраций районов. С учетом того, что частичная очистка крыш почти завершена, была дана команда перейти к полной.
«Дано указание организовать контроль за работой управляющих организаций по выполнению полной очистки кровель, потому что после снегопада угрозу представляют снежные шапки и наледь на карнизах. В ходе частичных очисток эти снежные шапки удаляются, при этом работы по полной очистке не проводятся с целью экономии времени», — заявил Джалалов.
В уборке внутриквартальных территорий ежедневно задействованы порядка 7 тысяч дворников, 700 единиц уборочной спецтехники и порядка 800 средств малой механизации. Хуже всего дела обстоят в Центральном, Невском и Красносельском районах — их отнесли к «красной» зоне.
Проверки хода уборки снега в Петербурге выполняются ежедневно с 30 ноября 2021 года. За это время осмотрено 1 767 территорий, на 44% из которых выявлены нарушения. Также были проверены 2 737 фасадов нежилых зданий — нарушения зафиксированы на 28% из них. Всего за зиму-2022 возбуждено 702 административных дела по факту некачественной уборки, назначены штрафы на сумму 77 миллионов рублей.
Напомним, ранее стало известно, что глыба льда упала на голову петербурженки в Пушкине. По словам пострадавшей, ей казалось, что «удар происходит снова и снова, хотя он был только один», а после падения «из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто помогал». По факту случившегося девушка намерена обратиться в прокуратуру — однако сделать это она сможет только после того, как начнет лучше себя чувствовать.
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