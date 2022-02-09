Цифра дня: за всю зиму петербуржцы около 7,5 тысяч раз жаловались на плохую уборку крыш от снега

По данным Джалалова, только за прошедшую неделю из-за новых снегопадов петербуржцы подали порядка 2,5 тысяч жалоб на некачественную уборку наледи на кровлях. Все адреса находятся на контроле у администраций районов. С учетом того, что частичная очистка крыш почти завершена, была дана команда перейти к полной.

«Дано указание организовать контроль за работой управляющих организаций по выполнению полной очистки кровель, потому что после снегопада угрозу представляют снежные шапки и наледь на карнизах. В ходе частичных очисток эти снежные шапки удаляются, при этом работы по полной очистке не проводятся с целью экономии времени», — заявил Джалалов.

В уборке внутриквартальных территорий ежедневно задействованы порядка 7 тысяч дворников, 700 единиц уборочной спецтехники и порядка 800 средств малой механизации. Хуже всего дела обстоят в Центральном, Невском и Красносельском районах — их отнесли к «красной» зоне.

Проверки хода уборки снега в Петербурге выполняются ежедневно с 30 ноября 2021 года. За это время осмотрено 1 767 территорий, на 44% из которых выявлены нарушения. Также были проверены 2 737 фасадов нежилых зданий — нарушения зафиксированы на 28% из них. Всего за зиму-2022 возбуждено 702 административных дела по факту некачественной уборки, назначены штрафы на сумму 77 миллионов рублей.

Напомним, ранее стало известно, что глыба льда упала на голову петербурженки в Пушкине. По словам пострадавшей, ей казалось, что «удар происходит снова и снова, хотя он был только один», а после падения «из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто помогал». По факту случившегося девушка намерена обратиться в прокуратуру — однако сделать это она сможет только после того, как начнет лучше себя чувствовать.