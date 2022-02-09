На Васильевском острове собралось около 300 человек на сход из-за сноса гаражей

Гаражи располагаются на участке у дома 12к3 по улице Кораблестроителей. Эта территория принадлежит городу, и она находилась в аренде у Василеостровского отделения Всероссийского общества автомобилистов.

В 2022 году в Смольном предупредили, что разрывают договор об аренде. Позже администрация Петербурга заявила о планах на этот участок — там собираются построить новую школу.

По словам собственников, городу выплатили арендную плату за первый квартал 2022 года, пишет «Фонтанка». Однако Смольный все-таки попросил владельцев гаражей покинуть участок. Около 300 жители района собрались, чтобы попросить у города отсрочку на несколько месяцев.

«Требование освободить 2000 гаражей за две недели — это издевательство, особенно с учетом погодных условий и пандемии, а также возраста многих владельцев», — говорит Вавилина.