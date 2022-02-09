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В центре Петербурга во время очистки крыши сорвался высотник

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В центре Петербурга во время очистки кровли свалился высотник. Об этом заявили в администрации Центрального района.

Shutterstock.com

Инцидент произошел у дома 64 по Литейному проспекту. Мужчина чистил кровлю от снега, но не удержался и упал вниз. В районной администрации уточнили, что медики осматривают пострадавшего. На место выехала полиция.

«Неоднократно администрацией Центрального района обращалось внимание управляющих компаний на соблюдение техники безопасности при проведении работ по очистке кровли», — говорится в сообщении чиновников.

Всем управляющим компаниям повторно направили требование, в котором требуют, чтобы работы проводились «со строгим соблюдением техники безопасности».

Напомним, в Петербурге сотрудники правоохранительных органов провели обыски в 60 офисах структур ЖКХ. Это связано с уголовными делами о некачественной уборке снега и хищении денег. 

Помимо этого, в городе погиб дворник, на которого упала глыба льда. Сотрудники следственного комитета города возбудили уголовное дело. Второе завели на гендиректора УК. Рассказываем подробности.

А в Пушкине глыба льда упала на голову петербурженки Евгении Рудиной. По словам пострадавшей, ей казалось, что «удар происходит снова и снова, хотя он был только один», а после падения «из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто помогал». По факту случившегося девушка намерена обратиться в прокуратуру — однако сделать это она сможет только после того, как начнет лучше себя чувствовать.

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