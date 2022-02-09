Комблаг показал видео с гусем, который «оценил» уборку тротуаров в Пушкине. Петербуржцы шутки не поняли

«А моя собака лапы поджимает и хромает, когда "посыпано"», «Но за гуся мы рады, конечно, а у меня сапоги промокли и чуть ногу не сломала», — прокомментировали пост Комитета по здравоохранению петербуржцы. Другие в ответ на него показали фотографии, на которых утки плавают в луже: «А у метро «Черная речка» утки в переходе плавают, столько там воды…».

В Комитете по благоустройству в ответ на недовольство петербуржцев заявили, что видео с гусем нельзя считать издевательством. «Не вижу в этом ничего такого. Конечно, всегда найдутся места, где не убрано. Гусь идет в одном месте, где чисто, а в другом месте будет грязно. Приедем — уберем. Наши подписчики всегда очень активные, они часто информируют нас о том, где не убрано. Мы всегда с благодарностью относимся к тем, кто нам пишет и подсказывает, где ещё нужно убрать», — приводит «Подъем» слова пресс-секретаря комитета Сергея Касаткина.

Само видео с гусем не фейковое — лапчатый действительно разгуливал по Пушкину, где его 6 февраля заметила петербурженка Кристина. Опубликовав ролик в сообществе «Пушкин — Царское Село» она задалась вопросом, что гусь делает посреди города. Местные жители объяснили, что птица, вероятно, живет при кафе «Жела», и ее появление на улице для них обыденное явление.