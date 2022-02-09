«Скоро вплавь надо будет добираться»: петербуржцы жалуются на «водно-ледовый ад» на тротуарах города

В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление потепления в Петербурге и устоявшийся «плюс» на термометрах. Также в городе местами пройдет небольшой мокрый снег, возможна гололедица.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг, 10 февраля, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Ночью снег, мокрый снег, днем временами небольшой. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем +1…+3. На дорогах местами образуется гололедица.

В пятницу, 11 февраля, в городе будет преимущественно облачная погода, временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение суток составит от 0 до +2 градусов. На дорогах по-прежнему гололедица.