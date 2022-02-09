«Из-под шапки полилась кровь на лицо, одежду и тех, кто мне помогал»: глыба льда упала на голову петербурженки в Пушкине

Глыба льда упала на голову петербурженки Евгении Рудиной в Пушкине. По словам пострадавшей, ей казалось, что «удар происходит снова и снова, хотя он был только один», а после падения «из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто помогал». По факту случившегося девушка намерена обратиться в прокуратуру — однако сделать это она сможет только после того, как начнет лучше себя чувствовать.
По словам Рудиной, в воскресенье, 6 февраля около 20:00 она шла с подругой по Церковной улице в Пушкине. Неожиданно девушка почувствовала сильный удар по голове и лишь позже поняла, что на нее свалилась глыба льда. «Я даже не поняла, что со мной произошло. Мне казалось, что удар происходит снова и снова, хотя он был только один. Я только потом увидела куски льда вокруг меня, и у меня по лицу начала стекать кровь», — приводит 78.ru ее слова.
«Я не видела того, что на меня падает, иначе швы бы пришлось накладывать мне на лицо. Из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто мне помогал. Я была в шоке и не понимала, что со мной происходит. […] Упала она [глыба] именно с крыши дома, а не с крыши балкона. О мою голову лед раскололся на куски», — приводит «Бумага» слова Рудиной.
Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь, девушку госпитализировали в НИИ Джанелидзе с сотрясением головного мозга и рассечением тканей головы. По словам Евгении, медики «рану ближе ко лбу зашивали, а на затылке не стали — там края ровные». По факту случившегося Рудина намерена обратиться в прокуратуру — но только после того, как ей станет лучше. Пока петербурженка ходит лишь на перевязки.
По данным 78.ru, в настоящий момент «жилищники и чиновники» разбираются, откуда именно упала глыба льда — с крыши или балкона. Первое входит в зону ответственности ЖКС, второе — в зону ответственности жильцов дома.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.