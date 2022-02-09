«Из-под шапки полилась кровь на лицо, одежду и тех, кто мне помогал»: глыба льда упала на голову петербурженки в Пушкине

«Я не видела того, что на меня падает, иначе швы бы пришлось накладывать мне на лицо. Из-под шапки полилась кровь на лицо, шею, одежду и тех, кто мне помогал. Я была в шоке и не понимала, что со мной происходит. […] Упала она [глыба] именно с крыши дома, а не с крыши балкона. О мою голову лед раскололся на куски», — приводит «Бумага» слова Рудиной.

Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощь, девушку госпитализировали в НИИ Джанелидзе с сотрясением головного мозга и рассечением тканей головы. По словам Евгении, медики «рану ближе ко лбу зашивали, а на затылке не стали — там края ровные». По факту случившегося Рудина намерена обратиться в прокуратуру — но только после того, как ей станет лучше. Пока петербурженка ходит лишь на перевязки.

По данным 78.ru, в настоящий момент «жилищники и чиновники» разбираются, откуда именно упала глыба льда — с крыши или балкона. Первое входит в зону ответственности ЖКС, второе — в зону ответственности жильцов дома.